نجم أهلي جدة يخضع لفحص طبي اليوم

يخضع نوح الموسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة اليوم لفحص طبي للاطمئنان على حالته بعد الجراحة التي خضع لها مؤخرًا في عضلات أسفل البطن بعد الإصابة التي تعرض لها.

وأكدت تقارير صحفية سعودية اليوم أن الموسى خضع لعملية جراحسة على يد أحد الجراحين الفرنسيين في دبي للتخلص من الإصابة التي عانى منها في عضلات البطن والالتهاب المزمن في مفصل المثانة وأوتار العضلات الضامة.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب يستعد للدخول في مرحلة التأهيل بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها بناءً على تعليمات الطبيب.

وتشهد منافسات كرة القدم في المملكة العربية السعودية حالة من الركود بسبب التوقف الذي أعلن عنه هيئة الرياضية بسب انتشار فيروس كورونا المستجد.