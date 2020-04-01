تقرير..ليفربول يقرر الانسحاب من سباق ضم سانشو

كشفت تقرير صحفي أن نادي ليفربول الإنجليزي قرر الإنسحاب من السباق التعاقد مع جادون سانشو نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بعد دخول أكثر من نادي على الخط من أجل ضمه.

قالت صحيفة " ستار" الإنجليزية أن ليفربول قرر الانسحاب من الصفقة، وان

هناك عدة أندية إنحليزية مهتمين بضمه، من ضمنهم مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيان.

على الجانب الآخر، أفادت تقارير صحفية أن جادون سانشو مهاجم بوروسيا دروتموند الألماني حسم قراره بانتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي

في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن مانشستر يونايتد حدد مبلغ 95 مليون جنيه استرليني للظفر بخدمات جادون سانشو في الانتقالات المقبلة.

وأضاف التقرير أن إدارة مانشستر يونايتد أغرت نجم بوروسيا دورتموند بارتداء القميص التاريخي للنادي الذي يحمل الرقم 7، بالإضافة إلى راتب أسبوعي 400 ألف جنيه استيرليني، مشيرا أن اللاعب أبدى موافقته.