كشفت تقارير إعلامية عن توفير نادي برشلونة الإسباني لمبلغ 14 مليون يورو شهريا بعد تخفيض رواتب اللاعبين لنسبة ٧٠%.
وأضافت شبكة قنوات بي أن سبورتس أن إجمالي التوفير سيصل إلى 16 مليون يورو بعد تخفيض رواتب لاعبي الأقسامالأخرى.
وكان جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة اجتمع مع قادة الفريق خلال الأيام الماضية، المتمثلين في ليونيل ميسي، جيرارد بيكيه، و سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، لمناقشة وضع الناديالمادي، وحاجة النادي لتخفيض الرواتب، وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، ومن جانبهم وافقوا على ذلك الأمر، قبل أن يتم الإعلان من نادي برشلونة عن التوصل لإتفاق رسمي مع اللاعبين بتخفيض أجورهم لنسبة ٧٠%.
وكان نادي برشلونة أعلن في وقت سابق تعليق كافة أنشطته الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على إجمالي المبالغ المتوفرة لبرشلونة بعد تخفيض الأجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.