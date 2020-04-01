اخبار الرياضه

تعرف على إجمالي المبالغ المتوفرة لبرشلونة بعد تخفيض الأجور

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت تقارير إعلامية عن توفير نادي الإسباني لمبلغ 14 مليون يورو شهريا بعد تخفيض رواتب اللاعبين لنسبة ٧٠%.

وأضافت شبكة قنوات بي أن سبورتس أن إجمالي التوفير سيصل إلى 16 مليون يورو بعد تخفيض رواتب لاعبي الأقسام

الأخرى.

وكان جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة اجتمع مع قادة الفريق خلال الأيام الماضية، المتمثلين في ليونيل ، جيرارد بيكيه، و سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، لمناقشة وضع النادي

المادي، وحاجة النادي لتخفيض الرواتب، وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، ومن جانبهم وافقوا على ذلك الأمر، قبل أن يتم الإعلان من نادي برشلونة عن التوصل لإتفاق رسمي مع اللاعبين بتخفيض أجورهم لنسبة ٧٠%.

وكان نادي برشلونة أعلن في وقت سابق تعليق كافة أنشطته بسبب تفشي فيروس في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على إجمالي المبالغ المتوفرة لبرشلونة بعد تخفيض الأجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا