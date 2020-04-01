تعرف على إجمالي المبالغ المتوفرة لبرشلونة بعد تخفيض الأجور

كشفت تقارير إعلامية عن توفير نادي برشلونة الإسباني لمبلغ 14 مليون يورو شهريا بعد تخفيض رواتب اللاعبين لنسبة ٧٠%.

وأضافت شبكة قنوات بي أن سبورتس أن إجمالي التوفير سيصل إلى 16 مليون يورو بعد تخفيض رواتب لاعبي الأقسام

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وكان جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة اجتمع مع قادة الفريق خلال الأيام الماضية، المتمثلين في ليونيل ميسي، جيرارد بيكيه، و سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، لمناقشة وضع النادي

المادي، وحاجة النادي لتخفيض الرواتب، وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، ومن جانبهم وافقوا على ذلك الأمر، قبل أن يتم الإعلان من نادي برشلونة عن التوصل لإتفاق رسمي مع اللاعبين بتخفيض أجورهم لنسبة ٧٠%.

وكان نادي برشلونة أعلن في وقت سابق تعليق كافة أنشطته الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.