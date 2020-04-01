اليوم: سعد سمير يحتفل بعيد ميلاده الـ31

يحتفل سعد سمير لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ31 حيث أنه مواليد 1 أبريل عام 1989 ميلاديًا .

وبدأ سمير مسيرته في المجال الرياضي بألعاب القوى قبل أن ينتقل اللاعب إلى نادى اتحاد الشرطة الرياضى كلاعب كرة قدم وساهم بقوة في صعوده فريقه الأول إلى دورى الدرجة الأولى وهو لم يتخطى الـ 17 من عمره.

و أنتقل سمير إلى نادى النصر الليبى ليعلب مع فريقه الأول، بدأ سعد سمير مسيرته الرياضية عام 2009 بعد انتقاله الي النادي الاهلي المصري من نادي النصر الليبي.

وكان يلعب في منتخب الشباب والتحق بعدها للعب في صفوف المنتخب المصري الذي خاص دورة الألعاب الأوليمبية 2012.

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وأنضم سمير للنادي الأهلي عام 2009 وخرج منه على سبيل الإعارة عام

2011 إلى نادي المصري البورسعيدي بسبب عدم مشاركته في صفوف القلعة الحمراء بعد ذلك عاد إلى الأهلي عام 2012 وتوج معه بالعديد من البطولات .

وحصل سمير مع الأهلي على 14 بطولة وهما ..

1- حصل على 6 بطولات في الدوري المصري الممتاز

2- حصل على 3 بطولات كأس السوبر المصري

3- حصل مرة واحدة على بطولة كأس مصر

4- حصل مرتين على لقب دوري أبطال أفريقيا

5- حصل مرة على بطولة الكونفدرالية الأفريقية

6- حصل على السوبر الأفريقي مرة واحدة .