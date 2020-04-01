دفعت الصحف الانجليزية جمهور ليفربول نحو وضع كل من محمد صلاح وآداما تراوري في مقارنة مع بعضهما البعض، اليوم الأربعاء، عندما تحدثت عن إمكانية انتقال “تراوري” إلى ملعب آنفيلد روود في الميركاتو الصيفي 2020، حال قرر النجم المصري محمد صلاح الرحيل إلى ريال مدريد أو برشلونة.

ولا يزال الحديث عن مستقبل ثنائي ليفربول “محمد صلاح وساديو ماني” قائمًا في الصحف الانجليزية، منذ توقف النشاط الرياضي في جميع أنحاء العالم بفعل فيروس كورونا المتحول إلى وباء ومن ثم إلى جائحة، حسب منظمة الصحة العالمية.

ويقال أن ليفربول يدرس حاليًا خطوة التقدم بعرض جاد إلى المهاجم الإسباني “آداما تراوري” الذي تطور مستواه بصورة ملحوظة على مدار العامين الماضيين رفقة نادي ولفرهامبتون.

آداما تراوري /24 عامًا/ سجل 4 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من 28 مباراة، وصنع 10 أهداف، بالإضافة إلى تسجيل هدفين في مسابقة الدوري الأوروبي، الأول أمام سبورتينج لشبونة عندما تعادل فريقه 3/3 على ملعب جوسيه ألفالادي بشهر نوفمبر الماضي، والثاني أمام إسبانيول على ملعب الأخير في الدور الإقصائي.

وقاد تراوري فريق ولفرهامبتون للفوز على ملعب مانشستر سيتي بنتيجة 0-2 ضمن مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج هذا الموسم، حيث سجل الثنائية بنفسه خلال الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء.

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وينتهي عقد آداما تراوري – ابن أكاديمية لاماسيا – مع ولفرهامبتون في 30 يونيه 2023، ومن السهل على ليفربول التفاوض مع ممثليه في شركة “برومو سبورت” حيث تمثل نفس الشركة صانع ألعاب ليفربول الشاب “بيدرو تشيريفيا بورجوس.

ماذا قالت الصحف الانجليزية عن محمد صلاح وآداما تراوري؟

بحسب صحيفة Football Insider البريطانية فإن ليفربول يخشى رحيل صلاح أو ماني، ولهذا يخطط للتعاقد مع لاعب وسط سريع يُجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي الأيمن أو الأيسر، ويتمتع بخبرات في الدوري الإنجليزي بدلاً من اللجوء للاعب لا يعرف المسابقة مثله.

وأوضحت “يبدو أن فريق المدرب نونو إسبيريتو سانتو سيواجه معركة للحفاظ على آداما تراوري في الصيف، حيث أبدى ليفربول رغبته في ضم اللاعب”.

وأضافت الصحيفة ذاتها “مدرب ليفربول وقع اختياره على تراوري بصفته البديل المثالي إما لساديو ماني أو محمد صلاح، حيث ارتبط ثنائي الريدز بالابتعاد عن آنفيلد روود هذا الصيف”.

وأتمت تقريرها “هناك اعتقاد بتحرك محتمل من جانب ريال مدريد نحو ساديو ماني، في حين من المحتمل رحيل محمد صلاح هو الآخر، وقد تصاعدت وتيرة تلك الأخبار في الأشهر الأخيرة”.