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لعب النجم الإماراتي “عمر عبد الرحمن أحمد الراقي العمودي” (مواليد 20 سبتمبر 1991)، والمعروف باسم “عموري”، بين صفوف نادي العين الإماراتي فى الفترة من 2008 الى 2018، ويُعد أحد أفضل لاعبي كرة القدم الآسيوية والإماراتية، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم فيديو جميع أهداف عموري مع نادي العين.
وصلت عدد مشاركات عموري مع العين فى دوري الخليج العربي الإماراتي “الدوري الإماراتي” الى 142 مباراة، سجل خلالها 38 هدفاً، وصنع 69، واستطاع ان يُتوج مع الفريق بلقب الدوري فى 4 مواسم، وكأس الخليج العربي الإماراتي مرة، وحصل على كأس السوبر الإماراتي 3 مرات، وكأس رئيس دولة الإمارات 3 مرات.
وسجل عموري 18 هدفاً مع العين بمنافسات دوري أبطال آسيا فى 61 مباراة، وقام بصناعة 30 هدفاً، فى 10 مواسم، وكان الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، قد اختار عموري ضمن قائمة أفضل اللاعبين الذين ارتدوا الرقم 10 في تاريخ البطولة الحديث.
تم تصنيف عموري من أفضل عشرة لاعبين في آسيا عام 2012 من قبل إسبن أف سي، وفي عام 2013، تم إدراجه في قائمة الفيفا لأفضل 7 مواهب شابة في آسيا، احتل المركز 39 في قائمة جول لأفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم لموسم 2012–13، وفي عام 2016 فاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا.
وفي 8 أغسطس 2018، أعلن نادي الهلال السعودي عبر حسابه في تويتر عن ضم “عمر عبد الرحمن” -عموري- على سبيل الإعارة لمدة موسم، ثم انتقل في 8 أغسطس 2019 الى نادي الجزيرة الإماراتي بعقد مدته ثلاث مواسم.
فيديو جميع أهداف عموري مع نادي العين الإماراتي
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