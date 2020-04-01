نادي برشلونة يضع خطة للتعاقد مع نيمار ولوتارو مارتينيز في سوق انتقالات واحد، حيث سيكون صيف 2020 “تاريخيًا” لبطل إسبانيا وفق تكهنات الصحافة الإسبانية.

وقررت إدارة البلاوجرانا، بمجرد انتهاء سوق الشتاء الماضي، أن مشروعهم التالي سيحتاج إلى التوقيع مع مهاجمين، ووضعت الأسماء على الطاولة، وكانت مهاجم إنتر “لوتارو مارتينيز” وموهوب باريس سان جيرمان “نيمار جونيور”.

وأوضحت صحيفة “سبورت” أن توقيع واحد على الأقل من الاثنين، سيتم في صيف 2020، إن لم تنجح خطة ضم الثنائي معًا، على الرغم من أن المفاوضات ستجرى بالتوازي مع النجمين.

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وسيكون الصيف القادم معقدًا بسبب فيروس “كورونا” التاجي وتداعياته، لكن هدف برشلونة واضح وهو تحسين الشكل الهجومي للفريق، في ظل عدم تأقلم النجم الفرنسي “أنطوان جريزمان” مع الأجواء الكتلونية، بعد انضمامه من أتليتكو مدريد في الصيف الماضي.

وأعطت برشلونة وفق الصحيفة الكتلونية أولوية لعملية انتقال الأرجنتيني؛ لأنها أقل سعرًا، وبدأت الاتصالات مع إنتر وأعرب اللاعب عن رغبته في اللعب مع ميسي في كامب نو، ولكن يبقى التفاوض حول قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغة 111 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر، تتطلب قضية نيمار الكثير من الصبر، حيث يريد اللاعب العودة لكن العملية معقدة، في ظل تحديد البي أس جي لسعر البرازيلي بمبلغ 160 مليون يورو، مع احتمال تقديم برشلونة لجريزمان كجزء في الصفقة لتقليل المبلغ المدفوع.