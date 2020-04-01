ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع إيجور جوميز “كاكا الجديد”، في ظل منافسة برشلونة وإشبيلية

تماشيًا مع سياسة فلورنتينو بيريز الجديدة، ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع إيجور جوميز لاعب فريق “ساو باولو” البرازيلي، من أجل مواصلة بناء المشروع الجديد للنادي الملكي.

وانتهج رئيس ريال مدريد سياسة التعاقد مع المواهب الشابة، بسبب الأرتفاع الرهيب في أسعار اللاعبين، ليُفتح بذلك وعي الاندية في الفترة الاخيرة، فبدلاً من شراء اللاعب بسعر خرافي، يستقطب لاعبًا شابًا يمتلك الموهبة ويتم تطويره ليصبح نجمًا لامعًا في المستقبل.

ووفقًا لصحيفة “دياريو”، فإن “ريال مدريد، برشلونة وإشبيلية“، يراقبون عن كثب لاعب خط الوسط البرازيلي إيجور جوميز المُلقب بكاكا الجديد، نظرًا لتشابه طريقة لعبه مع ريكاردو كاكا أسطورة نادي ميلان وريال مدريد السابق.

وكشفت صحيفة “آس”، ان كشافي فريق ريال مدريد يُتابعون اللاعب في الوقت الحالي، ولكن لم يتخذ النادي الملكي أي خطوة رسمية حتى الآن، ومن المتوقع ان تبدأ عملية التفاوض خلال الفترة القادمة.

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وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب، بل انضم إليه “إشبيلية وبرشلونة”، و”أياكس أمستردام” الهولندي.

وفي أكتوبر الماضي، استشهدت شبكة قنوات “ESPN Deportes” بتقرير نُشر في صحيفة “Globo Esporte” البرازيلية، يُفيد بأن “إريك أبيدال” المدير الرياضي لبرشلونة قد سافر إلى البرازيل لمشاهدة اللاعب من أجل تقييم إمكانياته الفنية تمهيدًا للتعاقد معه.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، يمتلك شرط جزائي في عقده الحالي بقيمة 50 مليون يورو، ولكن الأندية التي ترغب في التعاقد معه تأمل في انهاء الصفقة بمبلغ أقل من ذلك.

يذكر ان “إيجور” انضم إلى فريق ساو باولو في سن 14 عاماً فقط، وتم تصعيده إلى الفريق الأول عندما بلغ 17 عامًا، وخاض 43 مباراة في كل المسابقات حتى الآن.