عاجل | الأهلي يُنهي مماطلة أحمد فتحي ويعلن رحيله في بيان رسمي!

قرر النادي الأهلي أن يُنهي مماطلة أحمد فتحي ويعلن رحيله في بيان رسمي، نشره بعد ظهر اليوم الاربعاء، بعدما انهارت مفاوضات تجديد العقد بين الطرفين.

وودعت إدارة الأهلي اللاعب الملقب بـ “الجوكر” في بيان مقتضب، معتبرة نهاية الموسم الجاري 2020/2019 هو الأخير بالنسبة له مع الفريق.

ونشر الأهلي البيان الرسمي على الموقع الخاص به مصحوب بصورة مدير لجنة التخطيط في النادي “محسن صالح” والذي سبق له الإشراف على تدريب فتحي في الإسماعيلي قبل سنوات طويلة.

ولم تنجح محاولات محسن صالح مع أحمد فتحي للتوصل لاتفاق بشأن تمديد تعاقده على مدار الأسبوعين الماضيين، ما دفع الإدارة للتخلي عن فكرة التمديد له بسبب ممطالته المتعمدة.

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وسيصبح أحمد فتحي الذي سبق له اللعب لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي متوفرًا في الميركاتو الصيفي 2020 للانتقال بالمجان إلى الفريق الذي سيختاره، ويقال أنه على مقربة من الإلتحاق بصفوف ممثل مصر الوحيد في نصف نهائي الكونفدرالية هذا الموسم “بيراميدز”.

وتحت عنوان الأهلي يتمنى التوفيق لأحمد فتحي، قالت إدارة النادي “أعربت لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق للاعب الفريق الأول لكرة القدم (أحمد فتحي) مع نهاية الموسم الجاري”.

وقال وكيل أعمال اللاعب “نادر شوقي” للصحفيين بعد انتهاء الاجتماع اليوم “توصلنا إلى اتفاق على كافة تفاصيل تمديد عقد أحمد فتحي بنسبة 95٪، وفي اللحظات الأخيرة تراجع فتحي وطالب بمبلغ خيالي”.