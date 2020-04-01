فيروس كورونا: وفاة بابي ضيوف رئيس مارسيليا الأسبق متأثرًا بكورونا

مازال فيروس كورونا مستمرًا في حصد أرواح البشر، وهذه المرة تسبب في وفاة بابي ضيوف رئيس “مارسيليا” الأسبق، كأحدث ضربة لعالم كرة القدم.

وقالت الهيئة الفرنسية لكرة القدم “LFP”، أن رئيس مرسيليا السابق بابي ضيوف توفي بعد إصابته بفيروس كورونا، المعروف علميًا بـCOVID-19.

وترأس “ضيوف” نادي مرسيليا بين عامي 2005 و2009، وخلال هذه الفترة حقق النادي لقب الدوري الفرنسي ثلاث مرات، ووصل إلى نهائي كأس فرنسا في عدة مناسبات ولكن لم ينجح في التتويج باللقب.

وذكرت الرابطة في بيان: “علمت (LFP) هذا المساء بحزن شديد بوفاة بابي ضيوف عن عمر 68 عاما، سيُذكر بابي ضيوف كقائد كاريزمي محبب”.

وأضافت: “في هذه اللحظة وببالغ الحزن الشديد لكرة القدم الفرنسية، يقدم LFP تعازيه لعائلته والمقربين منه، ولأولمبيك مرسيليا”.

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وكان البالغ من العمر 68 عامًا، الذي ولد في دولة “تشاد” لوالدين سنغاليين، قد دخل إلى مستشفى في “داكار” ووضع تحت رعاية جهاز التنفس الصناعي، يوم السبت بعد أن ساءت حالته.

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن ضيوف كان سيتم نقله إلى فرنسا من أجل تلقي العلاج في الساعات الأخيرة، لكنه توفى قبل ان يحدث ذلك.

وجاء في بيان نادي مارسيليا: ” أولمبيك مرسيليا علمت بحزن شديد وفاة باب ضيوف، سيبقى بابي إلى الأبد في قلوب مرسيليا كواحد من الحرفيين العظماء في تاريخ النادي، تعازينا لأسرته وأحبائه”.

وقبل ان يتولى رئاسة نادي مارسيليا، عَمِلَ بابي كصحفي رياضي في صحيفة “La Marseillaise” الأسبوعية، وكان وكيلًا لعدد من اللاعبين البارزين، ومنهم “مارسيل ديسايلي، سمير نصري، وديدييه دروجبا”.