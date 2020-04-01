توتنهام وريال مدريد وبرشلونة يُحاصرون أسطورة ليون “فلوريان موريس”

أكد رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي “جان ميشيل أولاس” حقيقة ما تردد في وسائل الإعلام مؤخرًا حول بحثه عن رئيس لفريق الكشافة ووحدة التوظيف في النادي، مشيرًا إلى أن أندية توتنهام وريال مدريد وبرشلونة يُحاصرون فلوريان موريس – كشاف المواهب ورئيس وحدة التوظيف الحالي في أولمبيك ليون الفرنسي –.

وعبر جان ميشيل أولاس عن حسده لفلوريان موريس بسبب الاهتمام الكبير الذي يحظى به من أكبر أندية أوروبا للاستفادة من ذكائه الإداري، وذلك قبل شهرين فقط من انطلاقة الميركاتو الصيفي 2020، الذي يَعد بالكثير من المفاجآت، حيث بدأت الأندية التفاوض مع اللاعبين أثناء التوقف الإجباري بفعل تفشي فيروس كورونا.

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن وصول عرض قوي إلى فلوريان موريس من إدارة توتنهام الإنجليزي، حيث طلب المدير الفني للفريق “جوزيه مورينيو” من رئيس النادي “دانييل ليفي” بأهمية وجود مدير رياضي متميز قبل بداية الميركاتو الصيفي.

جونينيو السبب

تحوم الشكوك حول مستقبل فلوريان موريس منذ بداية الموسم الجاري 2020/2019 عندما وصل أسطورة النادي “جونينيو” إلى ستاد جروباما لتولي منصب المدير الرياضي ما أدى إلى تقليص صلاحياته.

ويقال أن موريس لعب دورًا محوريًا في تعاقد أولمبيك ليون مع اللاعب الموهوب “تانجوي ندومبيلي” من أميان في البداية، حين انضم على سبيل الإعارة قبل التوقيع معه في صفقة دائمة ثم بيعه بمقابل مادي ضخم لتوتنهام فاق الـ 60 مليون جنيه إسترليني في الميركاتو الصيفي 2019.

وأضاف جان ميشيل أولاس في حديثه مع الصحفيين هذا الأسبوع “أعتقد أن موريس مُقدر له الانضمام إلى أحد العمالقة الإسبان في المستقبل بينما توجد تكهنات كذلك حول انضمامه إلى رين الفرنسي”.

وتابع أولاس حديثه “أنا أقدر فلوريان موريس كثيرًا، هو جزء من تاريخ أولمبيك ليون لدرجة أنني لا أتخيل رحيله إلى ناد فرنسي آخر”.

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واستبعد في نهاية حديثه انضمام فلوريان إلى توتنهام، كَونه يليق أكثر بأحد عمالقة إسبانيا، قائلاً “حتى إذا لم أتخيل مغادرته لليون في يوم من الأيام، وإذا أضطر إلى المغادرة، فأرى أنه سيغادر إما إلى برشلونة أو ريال مدريد”.

من هو فلوريان موريس؟

فلوريان موريس هو لاعب فرنسي سابق، مَثل منتخب فرنسا الأول في 6 مباريات دولية وسجل هدفًا، وخاض معظم مسيرته الاحترافية مع نادي أولمبيك ليون، ويعمل حاليًا رئيسًا لوحدة التوظيف في أولمبيك ليون.

بدأ فلوريان موريس مسيرته الكروية مع ليون عام 1991 وبعد ست سنوات لعب خلالهم 125 مباراة وسجل 44 هدفًا في منافسات الدوري الفرنسي “ليج آ”، انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان موسم 1998/1997 ليلعب موسم يتيم.

في صيف 1998 انضم موريس إلى مارسيليا ليزامل لاعبين أمثال “ستيفان دالمات وأرتور موسيس وإبراهيما باكايوكو وإيفان ديلا بينيا وسيرفايس كونان كان ولامين دياتا وكريستوفر دوجاري”.

لكنه فشل في الاحتفاظ بمركزه الأساسي بعد أول موسم ليشارك كبديل حتى رحل عام 2001 إلى سيلتا فيجو الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم.

تنقل موريس في سنواته الأخيرة مع المستديرة بين أندية باستيا وإستريس وشاترواه ليعتزل في عام 2006 كي يتجه إلى اكتشاف المواهب والعمل الإداري مع ليون.