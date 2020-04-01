زين الدين زيدان يكسر فترة العزل الصحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كسر النجم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، للحجر الطبي الإجباري الذي خضع له جميع لاعبي وموظفي النادي الملكي مؤخرا بعد تفشي فيروس كورونا بصورة كبيرة في العالم وفي إسبانيا على وجه الخصوص.

تقرير صحفي إسباني، لصحيفة “سبورت” الإسبانية، ذكر أن إدارة نادي ريال مدريد قررت فرض حجر طبي على اللاعبين والجهاز الفني والموظفين في النادي، بعد أن تم إثبات إصابة لاعب فريق كرة السلة، تري تومبيكنز، بفيروس كورونا، يوم 12 مارس الجاري.

الصحيفة أشارت في تقرير لها، أن زين الدين زيدان في نهاية الأسبوع الذي أصيب فيه تومبكينز، قرر الذهاب إلى منزله الثاني في منطقة سييرا دي مدريد، بين يومي 14 و15 مارس الجاري.

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وأضافت، هناك بعض الجيران الفرنسيين شاهدوا زيدان في ذلك الوقت، والذي كان قبل قرار الحكومة الإسبانية بفرض الحظر على جميع المواطنين، يوم 14 مارس، ودخل حيز التنفيذ يوم 16 من الشهر ذاته.

التقارير تابعت، زيدان بعد ذلك عاد إلى منزله في العاصمة مدريد، وظل به منذ ذلك الحين مثل باقي المواطنين الإسبان.

يذكر أن العينات التي تم أخذها من اللاعبين والجهاز الفني، جاءت جميعها سلبية.