كورونا يودي بحياة رئيس نادي مرسيليا التاريخي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي السنغالي بابي ضيوف، الرئيس السابق لنادي مرسيليا الفرنسي، عن عمر ناهز الـ 68 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” نقلا عن شبكة “أر تي إس” السنغاليةبحسب مصادر عائلية اكدت نبأ الوفاة

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وكان مقررا أن يتم نقل ضيوف من داكار عاصمة السنغال إلى مدينة نيس الفرنسية الجنوبية على متن طائرة خاصة مجهزة من الناحية الصحية، الثلاثاء، لكن طائرته لم تقلع بسبب تردي وضعه الصحي، قبل أن يتوفى على الأراضي السنغالية.

بابي ضيوف، الصحفي السابق، كان قد ترأس نادي مرسيليا الفرنسي في الفترة من 2005 إلى 2009 وساهم بشكل كبير في بناء الفريق الذي توج بطلا للدوري الفرنسي عام 2010، بعد صيام دام 17 عاما.

ضيوف كان قد دخل أحد مستشفيات داكار في الأيام الأخيرة بعد إصابته بفيروس كورونا، واحتاج إلى جهاز تنفسي خلال فترة علاجه.