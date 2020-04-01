انت الان تتابع أوليفر كان يدعم بقاء نوير حارسا أساسيا لبايرن ميونخ بعد انضمام نوبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مانويل نوير

قال أوليفر كان عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إن مانويل نوير سيظل حارس المرمى الأول للفريق حتى بعد انضمام ألكسندر نوبل إلى الفريق قادما من شالكه في تموز/يوليو المقبل.

وعانى حارس مرمى المنتخب الألماني نوير 34/ عاما/ من الإصابات خلال المواسم الأخيرة لكنه استعاد مستواه ولياقته، قبل أن تتوقف المنافسات في الوقت الحالي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وذكر أوليفر كان في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" اليوم الأربعاء :"نوير رمز للنادي ورمز لنجاحنا واستمراريتنا... حراس المرمى بشكل عام، كما سبق لي أن أظهرت، يمكنهم الاستمرار في اللعب لأعمار أكبر. ولكن التحدي هو البقاء على أعلى المستويات."

وكان قرار بايرن ميونخ بالتعاقد مع نوبل 23/ عاما/ في صفقة انتقال حر، قد حاز على اهتمام كبير في الدوري الألماني (بوندسليجا).

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وذكرت تقارير إعلامية أن بايرن ميونخ يعرض على نوير تجديد العقد حتى عام 2023 لكن الحارس يرغب في التجديد لخمسة أعوام، علما بأن عقده الحالي يستمر حتى حزيران/يونيو 2021 .

وأضاف أوليفر كان الحارس السابق للمنتخب الألماني وفريق بايرن ميونخ، أنه يفترض أن نوبل يسعى لكسب الوقت.

وأوضح كان "بالتعاقد مع ألكسندر نوبل، نضم بذلك حارس مرمى يتمتع بموهبة كبيرة، وستكون لديه فرصة التطور خلف نوير والتعلم منه. فلا يحظى الكثيرون بفرصة العمل كل يوم مع أفضل حارس مرمى في العالم."