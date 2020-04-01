الامارات | عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لاستئناف الدوري الأوروبي و«الأبطال»

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لاستئناف الدوري الأوروبي و«الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية قبل أقل من نصف ساعة عن توصل قادة الاتحادات الوطنية الأوروبية، ومسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى قرار تأجيل مسابقتي الدوري الأوروبي، ودوري الأبطال إلى الصيف المقبل، على أن تقام المنافسات في شهري يوليو وأغسطس.



وقالت الصحيفة إن مصدرا في قناة «زي دي إف» الألمانية سرب القرار قبل إعلانه رسميا لاحقا. وأشارت كذلك إلى أنه بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، تم تأجيل كل المباريات الدولية للمنتخبات إلى الخريف المقبل في سبتمبر وأكتوبر.



ويجتمع قادة الكرة الأوروبية من خلال الاتصال المرئي منذ ساعتين الآن في مسعى للحسم في مصير أهم المسابقات الأوروبية، التي تم تعليقها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في القارة العجوز. يذكر أن أبطال أوروبا توقفت عند دور الـ16، حيث لم تستكمل نصف مبارياته.