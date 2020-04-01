الامارات | 3 نجوم عالميين ينضمون إلى مبادرة «خلك نشيط وخلك سليم»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم عالميين ينضمون إلى مبادرة «خلك نشيط وخلك سليم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم ثلاثة من نجوم كرة القدم العالميين إلى مبادرة مجلس دبي الرياضي «خلك نشيط، وخلك سليم» للتدريب في المنزل التي تفاعل معها الملايين من داخل وخارج الدولة من الأفراد والمؤسسات ومراكز التدريب.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «تأتي مشاركة نجوم الكرة العالمية في حملة الترويج إيمانا منهم بأهمية المبادرة التي تساهم في المحافظة على سلامة وصحة ولياقة أفراد المجتمع وتدعم جهود مكافحة وباء فيروس كورونا باعتبار أن النشاط والرياضة تساهم إلى جانب الوقاية وتجنب الاختلاط مع المصابين، في المحافظة على المجتمع كله».

وأضاف «يتقدم المشاركين في المبادرة، أفضل لاعب في العالم البرتغالي، وقائد منتخب البرتغال وريال مدريد وبرشلونة وانتر ميلان السابق،لويس فيغو، والمدافع الأسطوري، ونجم منتخب البرازيل بطل العالم ونادي ريال مدريد بطل أوروبا سابقا، روبرتو كارلوس و نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سابقا، الفرنسي نيكولا أنيلكا».

ويرتبط النجوم الثلاثة، بعلاقة صداقة ومحبة مع الدولة ويتوافدون باستمرار على الدولة لقضاء إجازاتهم العائلية فيها، اذ أرسلوا رسائل بالصوت والصورة إلى كل من يعيش في دولة الإمارات من خلال فيديوهات مصورة تم نشرها عبر حسابات التواصل الاجتماعي لمجلس دبي الرياضي وتناقلتها حسابات رسمية عديدة.

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من جهته، قال فيغو: «إلى كل أصدقائي في دبي والإمارات عموماً أقول لكم في ظل هذه الظروف الصعبة يجب أن نعتني بأنفسنا وبكل من نحب، وأن نبقى في منازلنا، كما يجب أن نواصل التدريب أثناء مكوثنا في المنزل لكي نحافظ على صحتنا ولياقتنا البدنية، ولننضم جميعًا إلى مبادرة (خلك نشيط، وخلك سليم)».

وحثت رسالتي كل من روبرتو كارلوس ونيكولا أنيلكا جميع أفراد المجتمع في دبي والإمارات بأن يحموا أنفسهم بالبقاء في المنزل وأن يحافظوا صحتهم ولياقتهم بأمان.

وتواصل مبادرة مجلس دبي الرياضي «خلك نشيط.. وخلك سليم» انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع زيادة التفاعل الجماهيري المحلي والعالمي مع هذه المبادرة الرائدة التي تستهدف جميع مكونات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات، وتشجّع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البني في المنزل خلال الفترة الحالية للمحافظة على الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة.

وحفزت المبادرة العديد من أندية اللياقة البدنية والصالات الرياضية على المشاركة من خلال تقديم برامج يومية تبث مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي يتم فيها عرض تدريبات رياضية مختلفة وحصص يوغا ودروس في الفنون القتالية، ومن أبرز الأندية المشاركة نادي فيتنس فيرست الذي يشارك في المبادرة بأفضل المدربين المحترفين من العاملين لديه، والذي سيتم عرض برامج البث الحي الخاصة به على قناة مجلس دبي الرياضي في موقع «انستغرام» يوميًا.

ووصل عدد الفيديوهات والصور التي نشرها المشاركين في المبادرة إلى أكثر من 5200 مشاركة سجلوا خلالها تدريباتهم المنزلية المتنوعة مستخدمين الأدوات المنزلية البسيطة لأداء التمرينات، لتصل المبادرة إلى أكثر من 21.8 مليون شخص حول العالم.