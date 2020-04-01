الامارات | مخطط لاستئناف الدوري الإسباني في يوليو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط لاستئناف الدوري الإسباني في يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «أس» الإسبانية اليوم عن مخطط لدى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا» لاستئناف مباريات الدوري في يوليو المقبل خلف أبواب موصدة وبنظام بطولة مصغرة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المجموعة الإعلامية «ميديا برو» جوم روريس، المقربة من مسؤولي الرابطة قوله إنه وفقا لحالات الاصابات الكثيرة والوتيرة التي ينتشر بها فيروس كورونا حاليا في إسبانيا والدول المجاورة، بات واضحا لدى صانعي القرار في كرة القدم الإسبانية أن استئناف الدوري في مايو ويونيو شبه مستحيل، وأن التوقعات بأن يقام في يوليو بدون جمهور، وبشكل بطولة مصغرة، حتى يتم توفير وقت للاستعداد للموسم المقبل.



لكنه أشار إلى أنه في حال كانت الامور إيجابية واستأنف الدوري في يوليو، فإن الكشف عن حالة إصابة جديدة واحدة فقط بين اللاعبين أو الاجهزة الفنية والإدارية، سيعني إلغاء الموسم تلقائيا.