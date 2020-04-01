شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي يعلن انفصاله عن «فتحي» بعد فشل مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن نادر شوقى وكيل أعمال أحمد فتحى الانفصال عن لاعب النادى الأهلى صباح اليوم الأربعاء على خلفية تأخره في تجديد عقده مع الأهلى مما أكد إقتراب رحيل اللاعب عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري.
وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري.
كان أحمد فتحي طلب من لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح ٤٨ ساعة للرد وحسم الأمر، قبل أن يحسم اللاعب أمره بالرحيل عن النادي والانتقال إلى بيراميدز الذي قدم له عرضاً أكبر من الأهلي
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