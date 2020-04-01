شكرا لقرائتكم خبر عن «خيمينيز» يكشف سبب فوز أتلتيكو مدريد على ليفربول بعقر داره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أن هناك عدة عوامل أدت إلى فوز فريقه على نظيره ليفربول الإنجليزي، أهمها أن الكثيرين توقعوا أن الروخيبلانكس سيودع البطولة من أنفيلد.

وفاز أتلتيكو مدريد على ليفربول بنتيجة 1-0 في وانداميتروبوليتانو في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يكرر فوزه في الإياب بنتيجة 3-2 في عقر دار الريدز بملعب أنفيلد قبل التوقف الإجباري بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وقال صاحب الـ25 عاما في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية:«كنت أؤمن أننا سنمر، وبالأخص بعد المباراة التي قدمناها على ملعبنا. كثيرون توقعوا خروجنا، وأعتقد أن هذه هي أحد أكثر الأشياء التي حفزتنا لخوض هذه المباراة».

وأضاف: «شاركت في آخر 15 دقيقة بالإياب، وكان لدي حافزا كبيرا عند مشاهدة زملائي وهم يركضون، الأجواء في أنفيلد كانت صعبة، وهذا الفوز كان مهما للغاية. هذه مجرد هدية صغيرة لكم، لاسيما في الأوقات الصعبة التي مررنا بها، نحن لا نستسلم مطلقا».

واختتم خيمينيز تصريحاته: «كثيرون توقعوا خروجنا ولكننا كنا واثقين بأنفسنا، وأثبتنا قدرتنا عندما نؤمن بقدراتنا، ونحارب من خلال قوة هؤلاء الأشخاص».