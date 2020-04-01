شكرا لقرائتكم خبر عن «جوتزه» في طريقه للرحيل عن الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب النجم الألماني ماريو جوتزه، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الألماني والانتقال لدوري جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وأشارت صحيفة «بيلد» الألمانية إلى أن صاحب الـ 27 عامًا يتطوق للرحيل عن البوندسليجا لخوض تجربة جديدة في دوري أوروبي من الخمسة الكبار الصيف القادم، حين ينتهي عقده مع دورتموند.

وفقد «جوتزه» موقعه الأساسي هذا الموسم مع بروسيا دورتموند، إذ لم يشارك سوى في 6 مباريات فقط بجميع البطولات بالقميص الأصفر والأسود.

ولم يلعب ماريو جوتزه خارج ألمانيا طوال مسيرته التي بدأت على مستوى الفريق الأول مع دورتموند عام 2010، قبل أن ينتقل في 2013 إلى بايرن ميونخ، ويعود بعد ثلاثة أعوام إلى دورتموند مجددًا ليبقى ضمن صفوفه حتى الآن.