شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تكشف حقيقة إصابة لاعب المصارعة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل وزارة الشباب والرياضة تحركاتها ضمن إجراءاتها الخاصة بمتابعة أوضاع اللاعبين المصريين المتواجدين بالخارج والذين تعذرت عودتهم إلى مصر بسبب تعليق حركة الطيران الدولي.

تتضمن إجراءات الوزارة التنسيق مع مختلف الهيئات المعنية وفي مقدمتها وزارة الخارجية المصرية ووزارة الطيران المدني ووزارة الصحة ويتم ذلك من خلال التواصل مع اللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية لتحديد كشوف مدققة بأسماء جميع اللاعبين المتواجدين خارج مصر والذين كانوا مشاركين بمختلف البطولات والمعسكرات الرياضية الخارجية، بالإضافة إلى متابعة اللاعبين المحترفين بالأندية الخارجية للاطمئنان على أوضاعهم واستقرارهم.

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وفي هذا الإطار تهيب الوزارة بالجميع تحري الدقة والعودة إلى المصادر الموثقة بشأن ما تتناوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً من الأخبار المغلوطة والشائعات الخاصة بالرياضيين المتواجدين خارج مصر ومنها ما نشرته مؤخراً أحد المواقع التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصابة لاعب منتخب مصر للمصارعة بفيروس كورونا أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية وهو الأمر الذي تحركت معه الوزارة على الفور مع مختلف الجهات المعنية ومنها الاتحاد المصري للمصارعة الذي أكد أن اللاعب هاجر إلى الولايات المتحدة الامريكية منذ عامين ولا يمثل منتخب مصر، فضلاً عما أكده بعض اللاعبين المتواجدين حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال إحدى وسائل الإعلام المصرية أن اللاعب لم يصب بكورونا وأكدوا أن الصور المتداولة صور قديمة للاعب.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الحكومة المصرية تعمل في ضوء توجيهات القيادة السياسية منذ بداية الأزمة العالمية بانتشار فيروس كورونا بالحرص الشديد على متابعة جميع المصريين بالخارج والاطمئنان على أحوالهم وكانت مصر من أولى دول العالم التي أعادت رعاياها العالقين بالخارح وما زالت جهود الحكومة مستمرة طوال فترة الأزمة لمتابعة أحوال المصريين بالخارج ومنهم الرياضيون واللاعبون المتواجدون خارج مصر.

أشار إلى أنه تم الاتفاق على ارسال طائرتين لاستقدام الرياضيين المتواجدين بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام المقبلة ضمن إجراءات الحكومة المصرية لمتابعة جميع المصريين بالخارج.