جيرو يرد على سخرية بنزيما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

رد مهاجم تشيلسي، الفرنسي أوليفييه جيرو، على التصريحات المثيرة لمواطنه نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما. كان بنزيما قال في محادثة فيديو على حسابه الشخصي في إنستغرام، حينما سئل عن المقارنة مع جيرو: "لا تخلط بين الفورمولا1 والكارتينغ، أنا الفورمولا1". في حين جاء رد مهاجم تشيلسي سريعاً، حيث قال في برنامج بي فووت: "كارت بطل عالم"، في إشارة إلى أنه حقق كأس العالم رفقة منتخب فرنسا في صيف 2018 في روسيا، حينما فازوا في النهائي على كرواتيا 4-2. ولم يلعب بنزيما مع منتخب "الديوك" منذ عام 2015 منذ انفجار قضية فالبوينا. بينما أعاد بنزيما تأكيد تصريحاته رغم الضجة التي سببتها: "ركز الناس مع ذلك فقط بشأن ما قلته عن فورمولا1 والكارت، ولكن هذا ما أعتقده وهي الحقيقة، إذا سألتني عن رونالدو نازاريو، فإنه سيكون فورمولا 1 وأنا الكارتينغ".

