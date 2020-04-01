شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مبابي يلجأ للشرطة الفرنسية لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020 لجأ الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الشرطة الفرنسية بعد استخدام اسمه وصورته بشكل غير شرعي في الدعاية لعملة مشفرة على الإنترنت.

Advertisements وقام مبابي بالتقدم ببلاغ إلى الشرطة الفرنسية باستغلال اسمه وصورته للترويج لأحد العملات المشفرة دون الحصول على إذنه. وينص العمل الدعائي على ظهور مبابي في صورة الدعاية للعملات المشفرة وهو ينصح الناس بالاستثمار في هذه العملات لأن من شأنها أن تجعلهم من أصحاب الملايين في ظرف أشهر.

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