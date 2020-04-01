شكرا لقرائتكم 4 أزمات تواجه الشناوى بعد قدوم إكرامى إلى بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مع قدوم شريف اكرامى الى حماية عرين فريق بيراميز المصري ، فإن زميله الجديد وحارس الفريق أحمد الشناوى سيواجه مصاعب عدة بمزاحمة حارس الأهلي السابق له في حراسة مرمى فريق الاهرام.

مستوى أحمد الشناوي ليس ثابت بعض الشيء حتى أن الجهاز الفني قرر الاعتماد على زميله المهدى سليمان الذى أثبت تألقه وأحقيته بالحراسة.

ويتقاضي أحمد الشناوي من بيراميدز 22 مليون جنيه سنويا ويتم خصم مليوني جنيه ضرائب ليكون إجمالي عقد اللاعب 20 مليون جنيه فى الموسم صافي.

وأصبحت إدارة بيراميدز في موقف قوي بعد الحصول على توقيع شريف إكرامي ومن ثم أصبح مركز حراسة المرمي في بيراميدز بأمان حتي في حالة رحيل أحمد الشناوي المنتظر عن الفريق.

ورفض شريف إكرامي العرض الخليجي المعروض عليه لسببين الأول مدة التعاقد حيث جاء العرض المقدم للحارس لمدة موسم واحد، بينما يرغب الحارس في الإنضمام لأحد الأندية لمدة لا تقل عن الموسمين، كما أرتبط الحارس الدولي بكلمة مع نادي بيراميدز بعد توقيعه له بشكل مبدئي.

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ويواجه الشناوي4 أزمات بعد قدوم إكرامى إلى بيراميدز وهى:



تخفيض عقد الشناوى



ويدرس مسئولو نادي بيراميدز بجدية قرار تخفيض تعاقد حارسه أحمد الشناوي في ظل انضمام شريف إكرامي، لصفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، في ظل فك ارتباطه بالنادي الأهلي.

الرحيل حال الرفض



وحال عدم موافقة الشناوى على تخفيض تعاقده خلال الفترة المقبلة، فإن الناجدى عرض عليه البحث عن عرض مالي يناسب إدارة النادي من أجل رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

سياسة الدور



سيكون من الصعب أن يحرس الشناوى مرمى بيراميدز لوحده وقد يضطر المسئولين الى اتباع سياسة الدور لمشاركة إكرامى والمهدى زميلهما في التناوب على البدء أساسيا واللعب في المباريات.





ابتعاده عن التشكيل الأساسي

ابتعاد الشناوى عن التشكيل الإساسية للفريق في ظل تألق المهدي سليمان في مسابقة الدوري المصري وبطولة الكونفدرالية، قد يطول ويستمر حال وصول اكرامى ، مما قد يدفعه الى عدم المشاركة خلال المباريات القادمة.