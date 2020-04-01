شكرا لقرائتكم نادر شوقي يعلن الانفصال عن أحمد فتحي بعد أزمة تجديده مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادر شوقي الانفصال عن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء على خلفية تأخر اللاعب في تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وكتب نادر شوقي على صفحته الشخصية على تويتر :"من اليوم لا امثل اللاعب أحمد فتحي".



تويتة نادر شوقي

ومن المنتظر أن يعلن أحمد فتحي قراره النهائي بشأن التجديد للنادي من عدمه اليوم الأربعاء، بعد طلبه مهله لمدة 48 ساعة، عقب الجلسة التي عقدها مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس الاثنين، والتي لم تشهد التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفيين.

وكان أحمد فتحى أثار الجدل بعدما نشر عبر الاستورى الخاص بالصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام أمس صورة لاحد معجبية قام بوضع خلفية زرقاء وهو لون قميص فريق بيراميدز الذى تردد خلال الأيام الماضية إقترابه من اللاعب. Advertisements وجاء رد أحمد فتحي على الاستورى من أحد معجبية بوضع أيموشن قلب بالخلفية الزرقاء التى تُميز قميص بيراميدز.

وأكد مسئولو الأهلي في وقت سابق أنهم عرضوا على الجوكر مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلي على فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله.