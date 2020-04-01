شكرا لقرائتكم تعرف على رسالة الأهلي إلى أحمد فتحي بعد إعلان رحيله رسمياً نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مسؤولو النادي الأهلي رسالة مقتضبة إلى أحمد فتحي لاعب خط الوسط الفريق بعد اعلانه الرحيل رسمياً عن النادي بنهاية الموسم الجاري، جاء نصها كالتالي :"أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

كان أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده ورغبته في خوض تجربة جديدة مع نادي آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



تويتة الأهلي

ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

كان نادر شوقي الانفصال أعلن عن أحمد فتحي صباح اليوم الأربعاء على خلفية تأخر اللاعب في تجديد عقده مع الأهلي.

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يذكر أن الأهلي عرض على أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

كما عرض الأهلي على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.