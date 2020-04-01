شكرا لقرائتكم أحمد فتحى يرحل عن الأهلى وينضم لبيراميدز فى صفقة انتقال حر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

وأعلن نادر شوقي الانفصال عن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء على خلفية تأخر اللاعب في تجديد عقده مع اللاعب.

وأكد مسئولو الأهلي أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلي على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.

أعلن نادر شوقى وكيل أعمال أحمد فتحى الانفصال عن لاعب النادى الأهلى صباح اليوم الأربعاء على خلفية تأخره فى تجديد عقده مع الأهلى مما أكد إقتراب رحيل اللاعب عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

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كان نادر شوقي الانفصال عن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء على خلفية تأخر اللاعب في تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وكتب نادر شوقي على صفحته الشخصية على تويتر :"من اليوم لا امثل اللاعب أحمد فتحي".

وكان أحمد فتحى أثار الجدل بعدما نشر عبر الاستورى الخاص بالصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام أمس صورة لاحد معجبية قام بوضع خلفية زرقاء وهو لون قميص فريق بيراميدز الذى تردد خلال الأيام الماضية إقترابه من اللاعب.

وجاء رد أحمد فتحي على الاستورى من أحد معجبية بوضع أيموشن قلب بالخلفية الزرقاء التى تُميز قميص بيراميدز.

وأكد مسئولو الأهلي في وقت سابق أنهم عرضوا على الجوكر مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلي على فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله.