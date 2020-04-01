شكرا لقرائتكم للمرة الثانية.. أحمد فتحى يختار الفلوس ويرفض التجديد للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض أحمد فتحى تجديد تعاقده مع النادى الأهلى واكتفى بما قدمه مع المارد الأحمر خلال السنوات الماضية، بعدما أبلغهم بموقفة بعد انتهاء المهلة التي طلبها من لجنة التخطيط.

وعرضت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح فى حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس الاثنينـ على الجوكر التجديد مقابل وصل لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، وهو ما رفضه اللاعب وفضل الرحيل لنادى بيراميدز الذى اتفق مع اللاعب على 15 مليون جنيه فى الموسم لمدة 3 سنوات.

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ويعد فتحي من أبرز لاعبي الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه في 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وأسهم في فوز الفريق بـ17 بطولة، منها 9 ألقاب للدوري المصري و3 لدوري أبطال أفريقيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها لاعب الإسماعيلى السابق التجديد للأهلى والرحيل عن الفريق، المرة الأولى كانت فى عام 2014 بعدما رفض تجديد تعاقده مع الأهلى بسبب المقابل المادى المعروض عليه من القلعة الحمراء وفشلت محاولات إقناعه، لينتقل إلى أم صلال القطرى بعد وصول العرض إلى مليون دولار في الموسم الواحد ليوقع للفريق القطرى 3 مواسم، ولكنه عاد بعد موسم واحد، ليوقع على عقود عودته للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم.