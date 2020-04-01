شكرا لقرائتكم جهاد جريشة يشكو نور الدين بسبب "الحكم الجاسوس" فى تسريبات واتس آب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم الحكم الدولي جهاد جريشة بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد الدولي إبراهيم نور الدين ، بعد أن أكد الأخير لمسئولو اتحاد الكرة أن جهاد جريشة وراء تسريب المحادثات التي تمت بين الحكام على إحدي الجروبات الخاصة.

قام جهاد جريشة بتقديم مذكرة ضد نور الدين إلى المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وليد العطار و محمد فضل عضو الجبلاية بالإضافة إلى لجنة الحكام و التى يديرها الدكتور عزب حجاج و وجيه أحمد.

عقد خلال الساعات الماضية جلسة جمعت الحكم الدولي ابراهيم نور الدين مع مسئولو اتحاد الكرة وتم خلال الجلسة توضيح نور الدين لوجهة نظر الحكام والتسريبات التي خرجت من احدي جرويات واتس اب الخاصة بالحكام.

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كشفت الجلسة عن تأكيد نور الدين معرفة الحكام للجاسوس الذي قام بنشر المحادثات وانه حكم دولي " ج. ج " وذلك بعد التأكد من احدي الصور التي ظهرت علي الاسكرين شوت الذي تم توزيعه الي جانب ان معظم المحادثات التي تم تسريبها للحكم إبراهيم نور الدين فقط مما يؤكد انه كان هناك نية مبيتة لنشر هذه التسريبات للايقاع بابراهيم نور الدين فقط.

يذكر انه ظهرت تسريبات لجروبات "واتس أب" منسوبة لعدد من الحكام الذين شاركوا فى التدريبات التدريبية للحصول على رخصة حكم الفيديو مؤخرا، يؤكدون خلالها على اتخاذ موقف جماعى للرد على قبول استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، وتناقش الحكام على الجروبات للاتفاق على القرارات والتصويت عليها.

ووفقا للجروبات المسربة، كتب الحكم الدولى إبراهيم نور الدين :" انا اول واحد موجود فى اى شيء تتفقوا عليه .. لكن اولا لازم نتفق على بعض الاشياء محدش يعمل كبير على حد ولا حد يتكلم عن لسان حد ولا حد يزعل من المناقشة خلينا كبار ومحترمين.. اى شيء يجيب حق كابتن جمال الغندور نقدر نعمله بالطرق الشرعية نعمله علشان محدش يمسك علينا حاجة". ورد الحكم أيمن العقاد قائلا:" نمتنع عن صرف المستحقات والشكوى للمحكمة الرياضية". وقال الحكم ابراهيم محجوب:" انا أول واحدمعاكم فى اى موقف تجاه كابتن جمال الغندور".