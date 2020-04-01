شكرا لقرائتكم ماتيوس ينتقد مماطلة نوير في تجديد عقده مع بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد الألماني لوثار ماتيوس تمسك مواطنه مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ بشرط أن يكون العقد حتى عام 2025 ليجدد عقده مع النادي.

وأشار ماتيوس (59 عاماً) إلى أنه أمر واقعي أن يجدد نوير عقده مع النادي لعامين أو ثلاثة أعوام، وقال في تصريحات تلفزيونية: في بايرن ميونخ ، يعلم نوير قيمته ويعلم جيدا أن النادي سانده تماما خلال فترة الإصابة الطويلة.

وكانت مجلة "كيكر" الألمانية أشارت الاثنين إلى أن المفاوضات بشأن تمديد عقد نوير مع بايرن توقفت بشكل كبير وأن المشكلة الأساسية هي مدة العقد، إذ عرض النادي على اللاعب تمديد العقد حتى صيف 2023 فيما يرغب نوير (34 عاماً) أن تكون مدة العقد الجديد خمس سنوات لينتهي في يونيو 2025 .

وقال ماتيوس: أعتقد أن الأمر يجب أن يكون في الوسط. صدمت من طلب نوير بأن يكون التمديد حتى 2025، يمكن أن يتفاوض الطرفان مجددا بعد ثلاثة أعوام ليمددا ارتباطهما لعامين آخرين، يمكنني أن أتخيل هذا على مراحل لأن نوير حارس عملاق واستعاد لياقته السابقة. ومن الممكن التوصل لحل، لا أرى ناديا لنوير أفضل من بايرن.