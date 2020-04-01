رسمياً.. أحمد فتحي يرحل عن صفوف الأهلي نهاية الموسم.. ووكيله: «من الآن أنا لا أمثل اللاعب»

قام ظهر أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد فتحي، بإبلاغ إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما رفض العرض الخاص بالقلعة الحمراء بشأن تجديد عقده.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن فتحي وقع لنادي بيراميدز لمدة 3 سنوات، تبدأ من الموسم المقبل.

من جانبه، أعلن وكيل أعمال أحمد فتحي، نادر شوقي، انفصاله عن اللاعب، حيث كتب تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر قال فيها: "من اليوم أنا لا أمثل أحمد فتحي".

ومؤخراً، عقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي جلسة مع أحمد فتحي ووكيله نادر شوقي، حيث تم تقديم عرضاً مالياً للاعب للإبقاء على خدماته بالفريق الأحمر.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر له قوله إن إدارة الأهلي عرضت على فتحي التجديد مقابل 11 مليون جنيه في الموسم الواحد، مع تحمل ضرائب تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه في الموسم، بدلًا من أن يتحملها اللاعب نفسه.

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وأكد المصدر أن الأهلي عرض على فتحي إعفاءه خصم نسبة 25% من قيمة تعاقده في حال عدم وصوله إلى الحد المطلوب للمشاركة في المباريات.

وأشار المصدر إلى أن نادي بيراميدز قدم عرضاً لفتحي أعلى بملايين الجنيهات مما تقدم به الأهلي.

وأصدر النادي الأهلي بياناً أعرب خلاله عن تمنايته بالتوفيق للاعبه أحمد فتحي بعدما قرر الرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "الوطن" بأن حارس مرمى الأهلي، محمد الشناوي، هو القائد الجديد للفريق الأحمر في الموسم المقبل، بعد أن كان رابع قائدي القلعة الحمراء في الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة إن قيادة الشناوي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يأتي بعد تأكد رحيل الثلاثي الكبار، شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي.