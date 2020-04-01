أول تعليق من الأهلي على رغبة فتحي بالرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

وجهت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، رسالة إلى أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر بعد رغبته بالرحيل.

فتحي كان قد طلب يوم الإثنين الماضي مهلة 48 ساعة للرد على عرض الأهلي بالتجديد إلا أن الرد جاء منذ ساعات بالرفض.

وبحسب ما جاء في الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الأربعاء :"أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

وكان نادر شوقي وكيل أعمال فتحي أعلن اليوم الأربعاء عبر صفحته الرسمية "تويتر" بأنه انفصل عن إدارة أعمال موكله في الفترة المقبلة.