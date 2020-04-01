بعد نهاية المهلة.. أحمد فتحي يعلن موقفه من التجديد للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
رفض أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، تجديد عقده والاستمرار في صفوف الفريق الأحمر.
النجم صاحب الـ36 سنة أبلغ إدارة الأهلي بقراره بشأن عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي بحسب ما كشف عنه مصدر لمصراوي.
وكان فتحي طلب يوم الاثنين الماضي من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، مهلة 48 ساعة، لحسم موقفه من التجديد سواء بالموافقة أو الرفض.
فتحي خرج عبر حسابه الرسمي على إنستجرام بصورة غامضة تشير إلى اقترابه من الانتقال لصفوف بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.
وكان مصدر -طلب عدم نشر اسمه - كشف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن عبدالله السعيد تدخل لإقناع أحمد فتحي بالانتقال لصفوف بيراميدز.
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