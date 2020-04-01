هل اقترب من بيراميدز؟.. وكيله: من اليوم لا أمثل أحمد فتحي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه نادر شوقي وكيل أعمال أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق الأهلي رسالة إلى موكله في ظل المفاوضات التي تجرى بين إدارة القلعة الحمراء ولاعبها.

نادر شوقي كتب عبر صفحته الرسمية "تويتر" :"من اليوم لا أمثل أحمد فتحي".

الساعات الماضية شهدت جدلاً كبيرًا من أحمد فتحي خاصة بعد تصرفه عبر صفحته "انستجرام" بعدما نشر صورة تقربه من بيراميدز (طالع التفاصيل).

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وكان مصدر كشف في تصريحات لمصراوي أن عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز تدخل لإقناع فتحي بالانتقال إلى فريقه بعد نهاية الموسم (طالع التفاصيل).

من المقرر أن تنتهي مهلة الـ48 ساعة التي طلبها اللاعب من إدارة الأهلي خلال الساعات المقبلة بعدما أعلنت إدارة القلعة الحمراء يوم الإثنين الماضي عبر موقعها الرسمي.

جدير بالذكر أن صاحب الـ36 عامًا عُرض عليه التوقيع للأهلي مقابل موسمين إلا أن نادي بيراميدز يسعى للاستفادة من خدمات "الجوكر" بعقد مدته ثلاثة مواسم.