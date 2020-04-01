محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
وجه نادر شوقي وكيل أعمال أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق الأهلي رسالة إلى موكله في ظل المفاوضات التي تجرى بين إدارة القلعة الحمراء ولاعبها.
نادر شوقي كتب عبر صفحته الرسمية "تويتر" :"من اليوم لا أمثل أحمد فتحي".
الساعات الماضية شهدت جدلاً كبيرًا من أحمد فتحي خاصة بعد تصرفه عبر صفحته "انستجرام" بعدما نشر صورة تقربه من بيراميدز (طالع التفاصيل).
وكان مصدر كشف في تصريحات لمصراوي أن عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز تدخل لإقناع فتحي بالانتقال إلى فريقه بعد نهاية الموسم (طالع التفاصيل).
من المقرر أن تنتهي مهلة الـ48 ساعة التي طلبها اللاعب من إدارة الأهلي خلال الساعات المقبلة بعدما أعلنت إدارة القلعة الحمراء يوم الإثنين الماضي عبر موقعها الرسمي.
جدير بالذكر أن صاحب الـ36 عامًا عُرض عليه التوقيع للأهلي مقابل موسمين إلا أن نادي بيراميدز يسعى للاستفادة من خدمات "الجوكر" بعقد مدته ثلاثة مواسم.
كانت هذه تفاصيل خبر هل اقترب من بيراميدز؟.. وكيله: من اليوم لا أمثل أحمد فتحي (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.