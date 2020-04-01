إدارة الزمالك تستدعي اللاعبين لصرف جزء من المستحقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، استدعاء لاعبي الفريق لصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة والتي حصلوا على وعد بالحصول عليها من قبل.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إدارة القلعة البيضاء قررت استدعاء جميع من لديهم متأخرات للحصول عليها.

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وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك قد وعد اللاعبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة، وذلك قبل فترة توقف النشاط الرياضي الحالية بسبب فيروس كورونا.

وجاء الاستدعاء في ظل عدم تواجد أيًا من لاعبي الفريق أو الأجهزة الفنية، الإدارية والطبية في نادي الزمالك كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك سبق وأن أعلن أن أبوابه مغلقة بشكل كامل خلال الفترة الماضية للحد من انتشار الفيروس.