الخليج 365 يحاور أحمد مكي عن.. التوقيع للأهلي.. وعد ميدو.. ومهاجم مصر الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

مهاجم مميز، نجح في كتابة تاريخ كبير ومشرف له سواء مع حرس الحدود أو نادي الزمالك أو مع المنتخب الوطني.. كان أحد العناصر الأساسية في فريق سموحة خلال آخر ثلاث مواسم ولكن تعرض لاصابة الرباط الصليبي ليخرج بعدها معارا للجونة ويستعيد مستواه المعتاد.

عاد إلى سموحة مرة أخرى بفرمان من حسام حسن في بداية الموسم الحالي ولكنه لم يشارك في واقعة لم تحدث معه من قبل.. أحمد حسن مكي يتحدث لمصراوي عن عدم مشاركته مع حسام حسن وسبب رحيله عن الزمالك وحقيقة توقيعه للأهلي.

سبب عدم مشاركتك مع سموحة تحت قيادة حسام حسن؟

لم أعلم السبب، هو من طلب عودتي وعدم تجديد إعارتي من الجونة، شاركت في فترة الإعداد وقدمت اداء جيد ولكن فوجئت بخروجي من حساباته في الدوري.

وهل تحدثت معه؟

لم أتحدث معه، لأنني لست لاعب صغير، لكنني قررت الرحيل في حالة استمراره في القيادة الفنية وبلغت الإدارة برغبتي.

وماذا بعد؟

كنت حزين من المعاملة التي تلقيتها، رغم إشادته بي في كل محاضرة أمام اللاعبين، وعندما جاء حماده صدقي عقب رحيل حسام حسن تحدث معي انه سيمنحني الفرصة في الوقت المناسب.

ما حقيقة طلب حمادة صدقي بعدم التجديد لك؟

هذه الأحاديث ليس لها أساس من الصحة، حمادة صدقي هو من طلبني في الجونة وكنت أشارك معه، فهو دائما ما يتحدث معي بشكل إيجابي.

هل طلب سموحة التجديد لك؟

يتبقى في عقدي مع سموحة موسم ونصف، فبالتالي صعب مناقشة ملف التجديد خلال الفترة الحالية.

من وجهه نظرك من مهاجم مصر الأول؟

مصطفى محمد، فهو الأنسب حاليا لقيادة منتخب مصر.

هل المنتخب يعاني من قلة في المهاجمين؟

نعم في الفترة الأخيرة، نعاني من قلة في المهاجمين أو ثبات مستوى المهاجمين ولكن مصطفى محمد ينتظره مستقبل كبير.

ما رأيك في الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا؟

لا اقبل هذا، مصطفى مازال صغير في السن تعرضت لمثل هذه الظروف عندما كنت في سنه، أنصحه ألا يركز في أي شيء غير كرة القدم.

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ما حقيقة توقيعك للأهلي؟

وقعت للأهلي ثلاث مرات، أنا ابن من أبناء الأهلي، كنت في الناشئين، ولكن حرس الحدود كان دائما يرفض رحيلي او عودتي للأهلي.

ما رأيك في مستوى مروان محسن؟

مروان محسن يعاني من سوء توفيق، يحتاج للتركيز في الملعب فقط خلال الفترة الحالية، ولا ينشغل بالانتقادات التي يتعرض لها، هو يمتلك إمكانيات كبيرة.

ما سبب رحيلك عن الزمالك؟

رحيلي عن نادي الزمالك ليس فني، تعرضت لظلم كبير، كان هناك لاعبين يشاركون في المباريات دون تدريب، فيريرا هو أعظم مدرب تدربت معه في الزمالك، الالتزام والانضباط كان شعاره فشاركت معه باستمرار.

وماذا بعد؟

عقب رحيل فيريرا، غاب الالتزام والانضباط والعدل، كنت أشارك أساسيًا، عندما تم التعاقد مع ميدو استبعدني في اول مباراة رغم مشاركتي بشكل أساسي، طلبت الرحيل على سبيل الإعارة من رئيس النادي للبحث عن فرصة لعب بشكل أساسي.

وهل تحدثت مع ميدو؟

ميدو رفض رحيلي في هذه الفترة وعدني بالمشاركة ولكن لم يفِ معي، وواجهت مصير عماد متعب في اخر موسم له بالأهلي، الأمور لم تكن مفهومة خارج الملعب يشيد بي وداخل الملعب لا يشركني دون سبب.

ما حقيقة استعانة حسن شحاتة بشيوخ في اختيار اللاعبين بالمنتخب؟

هذه الأقاويل ليس لها اي أساس من الصحة، جيل المنتخب كان قوي جدا وعلى أعلى مستوى فنيا وحسن شحاته نجح في السيطرة على جميع اللاعبين.

وجه كلمة لكل من:

أحمد عيد؟ "أخطر خطير"

باسم مرسي؟ "قصرت في حق نفسك"

عمرو جمال؟ "القادم لك"

حسام حسن؟ "جيت عليا"

حسن شحاته؟ "المعلم"

بوب برادلي؟ "مدرب عظيم"