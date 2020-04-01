مانشستر يونايتد وليستر سيتى يرغبان فى ضم كوتينيو

كشف تقرير صحفى إسباني، امس الثلاثاء، عن ناديين جديدين من انجلترا يسعيان للتعاقد مع البرازيلى فيليب كوتينيو لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونخ.

وتنتهى إعارة كوتينيو إلى بايرن بنهاية

الموسم الحالي، ومن غير المرجح تفعيل بند أحقية الشراء، لذلك سيعود اللاعب إلى برشلونة الذى يرغب فى التخلص منه.

واكدت صحيفة «سبورت» الكتالونية ان مانشستر يونايتد وليستر سيتى أحدث المهتمين بضم كوتينيو من برشلونة فى الصيف المقبل.

وأشار الصحيفة إلى أنه على الرغم من ماضى كوتينيو فى آنفيلد، معقل ليفربول، فإن مانشستر يونايتد لا يمانع التعاقد معه.