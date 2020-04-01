حسن مصطفى: مونديال اليد في موعده.. ولن نطلب التأجيل إلا برغبة مصرية

أكد الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عدم وجود نية لتأجيل موعد كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامته في القاهرة خلال شهر يناير 2021، مشددا علي أنه يبذل قصاري جهده من أجل عدم تأجيل البطولة.

وشـــدد دكـتـور حسن مصطفى علي تمسكه بإقامة البطولة فـى موعدها، الا اذا طلبت مصر التأجيل

نظرا لتوقف حركة العمل فى الملاعب المقرر استضافتها للمونديال، واوضح ان الرؤية ستتضح اكثر خلال الفترة المقبلة عالميا وان الجميع ينتظر قرارات منظمة الصحة العالمية.

واضاف انه يتابع حركة الوباء العالمية ساعة بساعة ويبحث جميع المستجدات، واشـــار إلــى تفاؤله بالارقام الخاصة بانتشار

الوباء فى مصر مقارنة بأوروبا التى يضربها بعنف، وقال الحمد الله الوضع آمن فى مصر جدا، واتمنى ان نعبر الازمة وتعود الامور إلى افضل مما كانت عليه بإذن الله.

واشار إلى انه من خلال متابعته الاستعدادات للمونديال قبل التوقف كانت تسير بشكل جيد ولكن هناك بعض الضرر نتيجة التوقف المؤقت ونتمنى الا يطول، وكما اكـدت فى السابق الوضع ثابت ونحن متمسكون بذلك الا لو طلبت مصر التأجيل.