الصحف الإسبانية تشيد بقرار ليونيل ميسي بشأن تخفيض الرواتب

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة، امس الثلاثاء، الضوء على بيان الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، بالموافقة على تخفيض الرواتب في ظل أزمة توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا واشادت بالقرار.
وعنونت صحيفة «ماركا»: «البارسا يُنهي صبرميسي، وقالت: ميسي يهز الإدارة ويُعلن عن تخفيض كبير في الراتب.. سيتبرع اللاعبون لموظفي النادي المُتضررين.
وخرجت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بعنوان: «اتفاق من أجل البارسا».
وقالت ان ميسي كقائد، يُعلن عنتخفيض رواتب اللاعبين في بيان رسمي، وسيتم التخفيض بنسبة 70% خلال فترة التوقف.
وتابعت: ميسي ذكر شيئا مثيرا للجدل، بكشفه محاولات الضغط من داخل النادى، وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة «سبورت»: «شكرًا لك».
وأضافت: ميسي واللاعبون يقبلون بخفض الرواتب بنسبة 70%، وفي لفتة تاريخية قرروا دعم عاملي النادي حتى يستلموا جميع رواتبهم.
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