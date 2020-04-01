بعد الأوليمبياد.. انتخابات الاتحادات الرياضية تقترب من التأجيل

بعد تأجيل دورة طوكيو الأوليمبية لمدة عام أصبح في حكم المؤكد تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية لمدة عام بعد تأجيل اولمبياد طوكيو لتقام في 2021.

وحدد القانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ إجراء الانتخابات بعد انتهاء فاعليات الدورة الأوليمبية، أو بعد انقضاء أربع سنوات ميلادية او أيهما أقرب.

وتدرس وزارة الشباب والرياضة في الفترة القادمة القرار النهائي تأجيل الانتخابات خاصة من عدمه، في ظل إجراء الانتخابات الأخيرة في ٢٠١٧ في

دورة استثنائية لمدة ثلاث سنوات علي أن تجري الانتخابات بعد دورة طوكيو ٢٠٢٠.

ولكن لظروف تأجيل الدورة الأوليمبية لمدة عام بسبب الأجراءات الاحترازية خشية انتشار فيروس كورونا وإقامتها صيف ٢٠٢١، أصبح اجراء الانتخابات بعد الدورة الأوليمبية حتميا وفقا للقانون علي أن تجري الانتخابات بعد القادمة عقب أوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

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ويستثنى من تأجيل الانتخابات اتحادات كرة القدم والكرة

الطائرة ورفع الأثقال والتي سيتحدد موعد اقامة انتخابات بها لانتخاب مجلس ادارة لمدة عام طبقا للقانون والميثاق الأوليمبي بعد أن تم حلها وتعيين لجان مؤقتة.

ومن المنتظر ايضا ان تجرى انتخابات الأندية عام ٢٠٢١، ولكن لو كان هناك ناد تم حل مجلس إدارته وتم تعيين لجنة مؤقتة لادارته، فسوف تجري انتخاباته لمدة عام حتي ٢٠٢١. وفي حالة انتهاء مدة مجلس ادارة ناد معين هذا العام ٢٠٢٠ فسوف تجري الانتخابات في جميع المناصب لمدة أربع سنوات، نظرا لأن انتخابات الأندية غير مرتبطة بإقامة أو عدم إقامة الدورة الأوليمبية.