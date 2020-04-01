الأهلي يرفع عرض تجديد عقد أحمد فتحي.. واللاعب يطلب مهلة

يترقب مسئولو النادي الأهلي الرد النهائي من جانب أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق خلال الساعات القليلة القادمة بخصوص ملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي بعد أن عقد اللاعب جلسة مطولة استمرت قرابة 5 ساعات مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لحسم هذا الملف أمس الأول الاثنين.

الأهلي رفع عرضه المالي إلى أحمد فتحي ليصبح راتبه السنوي 10 ملايين جنيه ويوقع اللاعب موسمين بجانب توفير عقد إعلاني قيمته مليونا جنيه ليصل مجموع ما يتقاضاه اللاعب 22 مليون جنيه في موسمين.

وطلب فتحي مهلة 48 ساعة للتفكير وحسم موقفه النهائي بخصوص تجديد عقده خاصة أنه تلقى عرضاً ضخماً من فريق بيراميدز بالتوقيع لمدة 3 مواسم مقابل 16 مليون جنيه سنوياً وهو الأمر الذي أربك حسابات اللاعب صاحب الـ35 عاماً.

وانقسمت الآراء حول موقف أحمد

فتحي ما بين الترحيب بالتمسك باللاعب حتى الرمق الأخير خاصة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طلب تجديد عقد الجوكر ولكن هناك آراء أخرى كانت غاضبة من أسلوب فتحي التفاوضي خاصة أن الأنباء التي تم تسريبها تؤكد أن فتحي طلب الحصول على نفس الراتب السنوي الذي يتقاضاه التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق (17 مليون جنيه في الموسم) وبرر فتحي ذلك بأنه سيتحمل قيمة الضرائب وهو مبلغ ضخم يتجاوز 5 ملايين جنيه.

ورفض نادر شوقي مدير أعمال اللاعب بعض الأنباء التي تم تسريبها حول ملف تجديد عقد أحمد فتحي، مطالباً بالصبر لحين إعلان الموقف الرسمي للأهلي واللاعب وعدم الإساءة لفتحي وتاريخه.

في المقابل، وضعت لجنة التخطيط السيناريو البديل حال فشل تجديد عقد أحمد فتحي ورشحت 3 لاعبين لتدعيم الجبهة اليمنى وعلى رأسهم التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق الذي انتقل للدوري الليتواني وبحث إمكانية التعاقد معه فنياً وقانونياً بجانب أطهر الطاهر ظهير أيمن الهلال السوداني ورجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز.

Advertisements

على صعيد آخر، فتح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الباب أمام رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، مؤكداً أنه لا يمانع انتقال صالح للمنافس التقليدي الزمالك وطلب رحيله عن الفريق.

وأكد فايلر أنه يتابع مستوى جميع اللاعبين المعارين لتقييم مستواهم ومعرفة قدراتهم بشكل أكبر وفقاً لمستواهم وإمكانية عودتهم في الفترة القادمة لصفوف الفريق الأحمر وفقاً لاحتياجات الأهلي.

وأغلق فايلر الباب أمام التعاقد مع حراس مرمى جدد بالنادي الأهلي بعدما أعلن أن الأهلي ليس بحاجة لضم أي حارس جديد رغم رحيل شريف إكرامي وعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم.

وطلب فايلر استمرار الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وعدم ضم حراس مرمى جدد في الفترة القادمة.