وزير الرياضة يجتمع مع أعضاء اللجنة العليا لمراكز شباب مصر

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع أعضاء اللجنة العليا لمراكز شباب مصر لمناقشة الدور التوعوي لمراكز الشباب بمشاركة الكشافة المصرية، وأخر المستجدات المتعلقة بالربط الإليكتروني لمجالس إدارات مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية.

تناول اللقاء أبرز ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات مجتمعية خلال الآونة الراهنة، وفى ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تصميم وإعداد 60 ألف منشور للتوعية بمخاطر فيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، وتم توزيعه على أهالى القري والمدن المحيطة بمراكز الشباب، كما قام مجموعة من الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب بأعمال التطهير والتعقيم لعدد من القري بمختلف المحافظات.

وأكد وزير الشباب والرياضة على دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع، وتقديم كافة أشكال الدعم والعون للمواطنين من خلال فتح مراكز الشباب أمام كبار السن لصرف المعاشات، وتقديم خدمات البريد، والمجالات الصحية، وتطهير وتعقيم المناطق المحيطة بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.

وفى إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما صاحبه من قرار تعليق الأنشطة داخل الأندية

كما ركز الاجتماع على سرد السياسات والإجراءات المتبعة في التعامل مع مراكز الشباب والهيئات والربط الإليكتروني لها، وآليات المتابعة الدورية بالتنسيق مع مديري مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات، ورفع درجة الاستعداد القصوي بها وتسخير كل إمكانياتها لتكون جاهزةً لخدمة المواطنين في أي وقت في ظل الظروف الراهنة.

قام مجموعة من الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب بأعمال التطهير والتعقيم لعدد من القري بمختلف المحافظات.وأكد وزير الشباب والرياضة على دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع، وتقديم كافة أشكال الدعم والعون للمواطنين من خلال فتح مراكز الشباب أمام كبار السن لصرف المعاشات، وتقديم خدمات البريد، والمجالات الصحية، وتطهير وتعقيم المناطق المحيطة بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.وفى إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما صاحبه من قرار تعليق الأنشطة داخل الأندية الرياضية ومراكز الشباب، وافق الدكتور أشرف صبحي على إعفاء المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية الفترة الراهنة لحين عودة الأنشطة.كما ركز الاجتماع على سرد السياسات والإجراءات المتبعة في التعامل مع مراكز الشباب والهيئات والربط الإليكتروني لها، وآليات المتابعة الدورية بالتنسيق مع مديري مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات، ورفع درجة الاستعداد القصوي بها وتسخير كل إمكانياتها لتكون جاهزةً لخدمة المواطنين في أي وقت في ظل الظروف الراهنة.

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