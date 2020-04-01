جهاد جريشة يشكو إبراهيم نور الدين بسبب "جروب واتس آب"

قدم الحكم الدولي جهاد جريشة شكوى رسمية ضد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي بعدما اتهمه بتسريب حديثه مع الحكام على جروب واتس اب. بتسريب حديثه مع الحكام على جروب واتس اب. وانشأ بعض الحكام جروبا على واتس اب من أجل بحث تقديم طلب لاتحاد الكرة لإعادة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بعدما قدم استقالته.

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