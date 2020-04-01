كاف يحتفل بعيد ميلاد عمرو زكي

احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بعيد ميلاد عمرو زكي نجم هجوم الزمالك ومنتخب مصر السابق. ونشر الكاف تهنئة للاعب عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بجانب فيديو لهدفه أمام السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا ٢٠٠٦. أمم أفريقيا ٢٠٠٦. يذكر أن عمرو زكي يحتفل بعيد ميلده السابع والثلاثين، وقدم مسيرة رياضية كبيرة سواء مع المنتخب المصري أو نادي الزمالك.

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