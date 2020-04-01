شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يحتفل بعيد ميلاد عمرو زكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عمرو زكي لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق بمناسبة عيد ميلاده. Advertisements

ويحل اليوم 1 أبريل عيد ميلاد عمرو زكي الـ 37، ونشرت الصفحة الرسمية للكاف على موقع «تويتر» فيديو مصحوبًا بالتعليق التالي: «عيد ميلاد سعيد لمهاجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق عمرو زكي». وتابعت: «هل تتذكرون في أي عام سجل هدفه الحاسم ضد السنغال في كأس أمم أفريقيا».

وسجل البلدوز هدفاً في شباك السنغال، وصعد الفراعنة بسبب الهدف لنهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.

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