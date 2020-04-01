شكرا لقرائتكم خبر عن صراع إنجليزي ثلاثي على نجم ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للتخلص من صانع ألعاب الكولومبي خاميس رودريجيز بنهاية هذا الموسم، فيما يحظى اللاعب باهتمام من ثلاثة أندية إنجليزية.
ويهتم نادي أرسنال بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ28 عامًا، حسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، إلا أنه سيجد منافسة قوية من وولفرهامبتون وكذلك إيفرتون.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأفضلية قد تكون لإيفرتون في ضم «رودريجيز» بسبب مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي والذي قام سابقًا بتدريب اللاعب في ريال مدريد وكان أحد أكبر المعجبين به.
وكان الكولومبي قد خرج من حسابات المدير الفني الفرنسي للميرنجي زين الدين زيدان إذ ابتعد عن المشاركة في معظم مباريات الموسم منذ عودته من فترة إعارة امتدت موسمين مع بايرن ميونخ الألماني.
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