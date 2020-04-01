شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس الأقرب للتعاقد مع مارسيلو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو نادي يوفنتوس الإيطالي هو الأقرب للتعاقد مع النجم البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. Advertisements ورغم ارتباط اسم اللاعب بالانتقال للدوري الأمريكي كذلك، حسب Le10Sport، إلا أن الانضمام إلى صفوف البيانكونيري يبدو هو الأقرب. ويجد مارسيلو منافسة شرسة هذا الموسم في ريال مدريد بعد انضمام الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي وقديمه أداء قويًا بقميص الميرنجي. وكانت تقارير صحفية قد أشارت أيضًا إلى رغبة النادي الملكي في التعاقد مع الظهير النمساوي ديفيد ألابا من بايرن ميونخ وهو ما يعني رحيل مارسيلو، صاحب الـ31 عامًا هذا الصيف.

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