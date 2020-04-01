شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوجه رسالة تحذير لمديري مراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مديري المديريات، على مستوي الجمهورية، بمتابعة تواجد مديري المراكز خلال الفترات الصباحية بمراكز الشباب، مع التركيز علي عدم دخول الشباب والطلائع نهائيًا للمراكز، إلا الشباب المشارك في مشروعات أعمال التطوع بالمركز أو القرية من أعمال التطهير.

وأشار وزير الرياضة إلى ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية، ولا يسمح لأي شخص آخر بالتواجد علي أن يتناوب عمال المركز او مسؤولي أمن البوابات علي أعمال الامن، خلال الـ ٢٤ساعة، وعدم السماح بدخول أحد للمراكز نهائيًا مع مراعاة عدم تسلق الأطفال لأسوار المركز.

وطالب وزير الرياضة، من مديري المديريات على مستوي الجمهورية، فى حال وجود أي مخالفة في هذا الشأن، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات واجبة الاتباع قانونًا مع إدارة المركز ومجلس ادارته ومدير إدارة الشباب الواقع في نطاقها المركز.