شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بابي ضيوف رئيس مرسيليا السابق بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن أولمبيك مرسيليا المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء وفاة رئيسه السابق بابي ضيوف عن 68 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال مرسيليا في حسابه على تويتر ”إنه بحزن شديد، علم أولمبيك مرسيليا بوفاة بابي ضيوف“.

وأضاف ”بابي سيبقى في قلب مرسيليا إلى الأبد كأحد أبرز الأشخاص في تاريخ النادي. نرسل خالص تعازينا لأسرته ومحبيه“.

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وكان مرسيليا أعلن في وقت سابق يوم الثلاثاء إصابة ضيوف، السنغالي الجنسية الذي انتقل إلى مرسيليا كمراهق، بفيروس كورونا. وكان ضيوف يتلقى العلاج في دكار عاصمة السنغال قبل وفاته.

وتولى ضيوف، وهو صحفي ووكيل أعمال لاعبين سابق، رئاسة مرسيليا من 2005 وحتى 2009 واحتل الفريق حينها المركز الثاني مرتين في الدوري الفرنسي كما بلغ نهائي كأس الرابطة مرتين وخسر في المناسبتين.

وقالت رابطة الدوري الفرنسي في بيان ”سنبقى نتذكر بابي ضيوف كقائد يتمتع بالشخصية والشعبية والحب“.

وأضاف: ”تقدم رابطة الدوري الفرنسي تعازيها لعائلته ومحبيه وأولمبيك مرسيليا خلال هذه اللحظة الحزينة جدا للكرة الفرنسية“.