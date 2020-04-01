طارق مصطفى يحتفل بعيد ميلاده الـ49

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جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم ، طارق مصطفى لاعب الزمالك السابق و مدرب منتخب مصر الأول الحالى فى جهاز حسام البدرى بعيد ميلاده الـ 49 حيث أنه من مواليد 1 أبريل عام 1971 .
يعد طارق مصطفى أحد نجوم منتخب مصر و القلعة البيضاء فى التسعينات ، لا سيما و أنه فاز مع الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 و التى شهدت تسجيله لهدف أكثر من رائع فى نهائى البطولة ، كما أن طارق مصطفى الفتى المدلل لمدرب المنتخب الراحل محمود الجوهرى.
خاض طارق مصطفى تجربة احتراف فى أندية نوشاتل زاماكس السويسري ثم أنقرة غوجو التركي ، قبل أن يعود إلى الدورى المصرى عن طريق قلعة الدراويش .
أما عن مسيرته التدريبة ، فقام بتدريب العديد من الفرق وعمل مساعدًا مع طارق يحيى أثناء تدريبه لفريقي الإنتاج الحربي ومصر للمقاصة ، قبل أن ينتقل معه إلى الدوري السعودي لتدريب فريق هجر ، كما أنه عمل مساعدا فى الدفاع الحسنى الجديدى المغربي مع حسن شحاتة قبل أن يتولى القيادة الفنية لنفس الفريق بمفرده موسم 2014 / 2015 .
كما قاد تدريب العديد من الأندية العربية مثل العروبة و الفجيرة ، كما أنه حصل على لقب أفضل مدرب فى المغرب مرتين .
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